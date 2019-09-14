الزبيدي : بطولات وتضحيات الإمارات ستظل محط تقدير واعتزاز الجنوب

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السبت 14 سبتمبر 2019
الزبيدي
كتب
الخليج 365
أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات الجنوبية، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، أن بطولات وتضحيات القوات المسلحة الإماراتية وشعب الإمارات ستظل محط تقدير واعتزاز شعب الجنوب .
وقال أن هذه التضحيات سيرسم الشعبين الجنوبي والإماارتي نموذجاً فريداً وعظيماً من العلاقات الأخوية الاستثنائية .
جاء لك في برقية برقية عزاء ومواساة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في استشهاد ستة من أبطال القوات المسلحة الإماراتية البواسل أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.
وعبّر اللواء الزبيدي عن مشاطرته لقيادة وشعب الإمارات مشاعر الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى الله أن يتغمد الشهداء الأبطال بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يعصم قلوب ذويهم بالصبر والسلوان.
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