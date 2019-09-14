شحنة مساعدات طبية إماراتية لصالح مستشفى المخا العام

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لصالح مستشفى المخا العام.



يأتي ذلك في إطار الاستجابة الطارئة من قبلها دعماً للقطاع الصحي في الساحل الغربي وجميع المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وكانت دولة الإمارات قد رفعت، خلال الأسابيع الماضية، من وتيرة دعمها للقطاع الصحي في البلدات والمديريات المحررة كافة بالساحل الغربي.

وأكد محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، خلال عملية التسليم بحضور مدير عام المديرية وقيادة السلطة المحلية، أن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بالساحل الغربي والمحافظات المحررة تتصدر قائمة اهتمامات الإمارات.

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وقال إنه ضمن حملة الإمارات الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي تولي هيئة الهلال الأحمر الجانب الصحي أهمية خاصة، في استجابة عاجلة لنداء الأهالي صيانة للصحة العامة للمواطنين اليمنيين.

وأشار الجنيبي إلى إعادة تأهيل مستشفى المخا العام في وقت سابق، ليكون مستشفى محورياً، ورفده بسيارتي إسعاف لتتمكن أطقمه من الوصول إلى مختلف المناطق النائية، ونقل المرضى إلى جانب تزويده بشحنة جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية المتكاملة لتعزيز خدماته المجانية للمواطنين.

وعبّر سلطان محمود، مدير عام مديرية المخا، عن شكره للدور الريادي الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" لدعم وإنعاش القطاع الصحي في المديرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد أن هذا الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني سيظل محفوراً في الذاكرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أمين الشاذلي، مدير مكتب الصحة في المديرية، أن دعم دولة الإمارات أسهم في إنعاش القطاع الصحي وإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.