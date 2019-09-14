الميليشيات تتبنى حادث إرهابي إستهدف حقلي بقيق وخريص في السعودية

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية تبنيها الحادث الإرهابي الذي إستهدف حقلي بقيق وخريص النفطي في المملكة العربية السعودية .



ونقل موقع سبأنت التابع للميليشيات عن ما يسمى المتحدث الرسمي باسم مسلحي الميليشيات، العميد يحيى سريع، زعمه أن عشر طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k استهدفت حقلي بقيق وخريص في عملية “توازن الردع الثانية “التي تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار.

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كما زعم أن العملية جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء .. متعهداً بعمليات قادمة ستكون أشد إيلاما على حد زعمه .

وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين إندلعا في معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص .

ونقلت وكالة واس السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اليوم السبت، "إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأضاف المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.