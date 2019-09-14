مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في حجة

شن طيران التحالف العربي، مساء أمس غارات جوية، على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة.



وأكد مصدر محلي، أن طيران التحالف، استهدف بثلاث غارات جوية مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية حرض.

وأشار المصدر، إلى وقوع انفجارات في عدد من مواقع ميليشيات الحوثي، وسط تحليق لطيران التحالف العربي.

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