شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الان : عائلة محمد الضاوي تفضح عبد الملك الحوثي وتضعه في موقف محرج وتفجر مفاجأة وتكشف من شارك في قتل ابراهيم الحوثي (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى مصدر مقرب من عائلة محمد علي الضاوي ان يكون له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقتل شقيق زعيم الحوثيين ابراهيم الحوثي. واكد المصدر لـ(نيوز ماكس1) بان الضاوي متواجد في مدينة مأرب منذ شهور ولم يغادر المحافظة .وانه يعاني من ظروف صحيحة ومالية صعبة

واشار بانه تفاجىء من اعلان داخلية الحوثيين بتنفيذ العملية ومن سيل الاتهام والإشاعات التي يتم الترويج لها بتورط الضاوي وتنفيذه عملية القتل ،

واستغرب بالقول : لو كان الضاوي هو من تورط بقتل ابراهيم الحوثي هل سيظل متواجدا في مارب ويتنقل بحرية وحيدا وبدون مرافقين ودون حتى طلقة معه ويسير على قدميه في أسواق مدينة مأرب ودون اي عمله اي احتياطات

واضاف لــ “نيوز ماكس1” :الم يكون الاحرى لو كان المتورط او القاتل ان يكون في الرياض او غيرها جديد الحدث أونلاين: Advertisements خاصة وقد جاء اتهام الحوثيين بعملية الاغتيال بوقوف جهات واستخبارات المملكة بالتخطيط للعملية وتنفيذها ودعاء المصدر وسائل الاعلام والناشطين التحري والمصداقية والى عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات والاكاذيب مراقبون اعتبروا بيان داخلية الحوثي بمثابة تمويه ومحاولة ابعاد الأنظار عن القاتل الحقيقي ل ابراهيم الحوثي والتي اكدت المصادر بتورط قيادات بارزة في الجماعة بعملية القتل وتبادل الاتهامات تفاصيل طارئة (الكشف عن القاتل ) مصادر تكشف اسرار وخفايا اغتيال شقيق زعيم الحوثيين بصنعاء .. الحقائق الكاملة لعملية التصفية خاصة وقد ظهرت صراعات قيادات الجماعة على السطح بعمليات وتصفيات تمت لعدد من القيادات الموالية لتلك القيادات شهدتها عدد من المحافظات ابرزها محافظة عمران وصنعاء ..

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