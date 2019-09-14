السلطان قابوس هل يؤيد الرئيس هادي أم يقف الى جانب عيدروس الزبيدي.. سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتحدد قبل قليل موقفها من الطرفين (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد رئيس دائرة المشرق العربي في وزارة الخارجية العمانية السفير مبارك المخيني، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه" اليوم الخميس" سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واستعرض السفير بن شطيف، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتطورات الوضع الميداني والسياسي وما تقوم به ميليشيا الانتقالي من أعمال عنف وتصعيد مسلح في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار الى القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في عدن وابين، مجددا شكره وتقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعب على ما تقدمه من تسهيلات ومساعدات إنسانية لا شقائها بالجمهورية اليمنية.

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