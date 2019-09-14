شكرا لبحثكم عن خبر مسلح بمأرب يقتل مواطن أمام إبنته ويصيب طفلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن مسلح بمديرية الجوبة، محافظة مأرب، قتل مواطن أمام إبنته وأصاب طفلها.

وأوضحت المصادر ، أن مواطن ذهب إلى مأرب لاستخراج جوازات سفر، وأثناء عودته الى صنعاء برفقة ابنته وحفيدة، أقدم مسلح مساء أمس الخميس، في منطقة علفاء بمديرية الجوبة، جنوبي محافظة مأرب باطلاق الرصاص على حافلة للنقل الجماعي، ما أدى الى مقتل المواطن إسماعيل العريفي وإصابة حفيده .

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وأشارت المصادر، الى أن المواطن إسماعيل كان على متن الباص برفقة ابنته وحفيده "ابن ابنته" ،عندما أطلق عليهم المسلح النار بشكل مباشر، لتخترق الرصاصة جمجمته وتصيب الطفل.

ولفتت المصادر، إلى أن المسلح قاطع طريق كان يريد إيقاف الحافلة، موضحة أنه تم القبض على الجاني وتسليمه للأمن للتحقيق معه.

وتشهد الطرق في معظم محافظات الجمهورية حالات تقطع ونهب وقتل بشكل متكرر.