شكرا لبحثكم عن خبر عيدروس الزبيدي يدعو الامراء والسلاطين للعودة الى الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مقر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م، اعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية الأمير عبدالجبار عبدالواحد الأميري، والأمير اسكندر حمود محمد آل هرهرة، والأمير عبدالعزيز عبدالله محسن بن فريد العولقي، والأمير فايز علي سعيد الواحدي، والشريف ماهر فضل صالح الهبيلي.

وفي مستهل الزيارة رحب الرئيس القائد بأعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية، مؤكداً على واحدية الهدف، والشراكة في سبيل استعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبية، حيث وجه الرئيس دعوة لقيادات تحالف القوى بزيارة العاصمة عدن والعودة الى الوطن، مشيراً الى حاجة الوطن الى جميع ابنائه.

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تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من اجل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الجنوبية أمام كل التحديات السياسية التي تواجهها القضية الجنوبية في هذه المرحلة التاريخية المهمة. وقد ساد هذا اللقاء الأخوي اجواء مفعمة من الودّ والتوافق.

حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والاستاذ علي الكثيري، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والاستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.