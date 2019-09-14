شكرا لبحثكم عن خبر «الدعم والإسناد» تعزز بقوات لبدء ساعة الصفر في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفع المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، بقوات إلى محافظة أبين لتعزيز مقاتليه في جبهات المحافظة.

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وقال مصدر عسكري إن المجلس دفع بعربات ومدرعات وأفراد مشاة وأطقم ومؤن عسكرية وغذائية، لتعزيز القوات الجنوبية المرابطة في شقرة ووادي حسان.

وأكد المصدر أن القوات تمركزت فور وصولها في عدد من المواقع الهامة لتشكل خطوط دفاع، مشيراً إلى أن القوات تنتظر ساعة الصفر لبدء تطهير المحافظة من عناصر حزب الإصلاح والعناصر الإرهابية، وتأمين خط أبين شبوة.