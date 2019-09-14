شكرا لبحثكم عن خبر انهيار خدمات الماء والكهرباء في المهرة والحكومة السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد معظم مديريات محافظة المهرة تردي في مستوى الخدمات الأساسية ، أبرزها خدمتا الكهرباء والمياه، حيث يعاني سكان المحافظة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، وخدمة المياه منذ أيام وسط غياب تام من الجهات المعنية. وقالت مصادر، أن أنقطاع خدمة المياه في بعض مديريات المحافظة والأنطفاءات المتكررة للكهرباء التي تشهدها معظم مديريات المحافظة يعود بسبب نفاذ مادة الديزل من محطات التوليد في ظل عجز حكومة هادي من توفير الوقود لمحطات الكهرباء والمياه. وشكا مواطنون في المحافظة من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المستمرة في توفير مادة الديزل ومعالجة الاختلالات الفنية التي تواجه محطات مؤسسة الكهرباء ، مطالبين السلطات المعنية بسرعة إيجاد الحلول لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تشهدها المحافظة. Advertisements وأضاف المواطنون أن تلك الانقطاعات تسببت باتلاف العديد من أجهزتهم الالكترونية المنزلية كالمكيفات والثلاجات والتلفزيونات إضافة لبقائهم في الحر لمدة تصل إلى ساعات بينما قد لا يجد البعض منفذاٍ أو شرفة أو سطح في منزله للتخفيف من معاناة الحر. وحمل المواطنون السلطة المحلية بالمحافظة وحكومة هادي مسؤولية تفاقم الأوضاع وزيادة معانتهم جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وحرمان المواطنين من الخدمات الاساسية والتي تعد من حقوقهم المشروعة. وتبقى المشكلة قائمة والحلول ليست متاحة حتى الأن وسط مناشدات للسلطة المحلية لإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطنين في كل لحظة جراء الانطفاءات المتكررة للكهرباء وكذا الانقطاع المتكرر لخدمة المياه.

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