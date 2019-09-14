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السعودية تعلن عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الرياض تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، لم تحدد الجهة المسؤولة عنه، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص. وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه قد تمت السيطرة على الحريقين.

استهدف هجوم بواسطة طائرات مسيرة اليوم السبت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية قوله "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت (...) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو (بإخماد) حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار" مشيرة إلى "السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

في المقابل، لم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم.

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وأشار نفس المتحدث إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الهجوم الذي وقع في شرق المملكة، لكنه لم يحدد مصدر الطائرات المسيرة.

وقبل شهر، أدى هجوم تبناه الحوثيون في اليمن بحريق في منشأة للغاز تابعة لأرامكو في حقل الشيبة في جنوب شرق المملكة. وأكدت الشركة أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون عدة صواريخ عبر الحدود وشنوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك رد على غارات التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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