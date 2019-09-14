شكرا لبحثكم عن خبر البيض: لهذا السبب يجب ان يستمر حوار جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
افصح نجل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض عن أسباب ضرورة استمرار جوار جدة بين الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكتب هاني علي سالم البيض في تغريدة له على "تويتر" قائلاً: فليستمر الحوار مادام ترعاه أيادي أمينة رغم أي تعثرات أو تحفظات من البعض عليه ولكنه سيظل الطريقة المثلى لدينا حالياً ونرحب به.
واختتم بقوله:" يغادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للضرورة ومتطلبات مهامه وقد عمل إللي عليه ويبقى وفد تمثيلي جاهز ويعود عيدروس الزبيدي عند التوقيع على كلام الرجال فقط"
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