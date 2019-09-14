شكرا لبحثكم عن خبر البيض: لهذا السبب يجب ان يستمر حوار جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افصح نجل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض عن أسباب ضرورة استمرار جوار جدة بين الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وكتب هاني علي سالم البيض في تغريدة له على "تويتر" قائلاً: فليستمر الحوار مادام ترعاه أيادي أمينة رغم أي تعثرات أو تحفظات من البعض عليه ولكنه سيظل الطريقة المثلى لدينا حالياً ونرحب به.

واختتم بقوله:" يغادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للضرورة ومتطلبات مهامه وقد عمل إللي عليه ويبقى وفد تمثيلي جاهز ويعود عيدروس الزبيدي عند التوقيع على كلام الرجال فقط"