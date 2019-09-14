شكرا لبحثكم عن خبر اليوم التلال ووحدة عدن لإحياء أربعينية شهيد الجنوب (أبو اليمامة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية المجلس الإنتقالي الجنوبي وتنظيم اتحاد كرة القدم بعدن وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن، تقام عصر اليوم السبت على (ملعب الفقيد حسين باوزير) ، التابع لنادي شمسان والكائن في مديرية المعلا مباراة كروية استعراضية تأبينية ، لإحياء أربعينية شهيد الوطن الشخصية القيادية والعسكرية الفذة ، الذي قدم الكثير للجنوب (العميد منير أبو اليمامة) قائد اللواء الأول دعم وإسناد ، والتي ستجمع قطبي الكرة بعدن (التلال والوحدة) ، علماً أنها سوف تسبقها (فعالية خاصة لبراعم وأشبال نادي شمسان) بقيادة الكابتن علي محسن بادي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً ، لما يحمله الناس من حب وتقدير للشهيد البطل أبو اليمامة ، الذي أفنى حياته في خدمة الشعب والوطن من خلال أدواره النضالية الحافلة بالتضحية والفداء ، وأيضاً لكون هذه المباراة التأبينية ستكون بين قطبي الكرة بعدن وهما : ناديا التلال عميد الأندية في الوطن ، ونادي الوحدة ، حيث يمتلك هذين الناديين الكبيرين والعريقين ، قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما ستشهد هذه الفعالية الرياضية والوطنية حضور عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والقيادات البارزة وأصدقاء شهيد الجنوب.

وكانت اللجنة المنظمة المكونة من الكباتن : محمود عبيد ، قحطان باعوضة ، أسامة باحشوان ، وخالد هيثم ، واللجنة الإعلامية المكونة من الإخوة : مختار محمد حسن ، ياسر الأعسم ، ومحمد فتحي ، قد أعدتا كافة الترتيبات ، والأمور المتعلقة والخاصة بإنجاح فعالية التأبين الرياضية وإنجاحها ، حيث يسعى الجميع لإخراجها بالشكل الرائع الذي يليق بحجم وقيمة ومكانة شهيد الجنوب (أبو اليمامة).

هذا ويعد (ديربي قطبي الكرة الجنوبية) الحدث الأكبر في الجنوب بشكل عام منذ الزمن الكروي الجميل ، والكل يتذكر تاريخ مواجهات الفريقين التي لا تمحى من ذاكرة الرياضيين رغم غيابها لسنوات طويلة ، إلا أن ديربيات التلال والوحدة استعادت عافيتها مؤخراً ببطولات كرة القدم خاصة بعد انتصار عدن وتحريرها في العام 2015م ، حيث كانت أولى مواجهات الديربي العدني بعد تحرير عدن في نصف نهائي بطولة (عدن تنتصر) التي احتضنها ملعب شهداء وحدة عدن بالشيخ عثمان ، والتي انتهت بفوز وحدة عدن بهدفين دون رد سجلهما المهاجم (زكريا مهيوب) ليضع الأخضر العدني في نهائي البطولة التي نالها بفوزه على شمسان في النهائي بركلات الترجيح .. وفي نهائي بطولة الفقيد (سالم باصمد) التي احتضنها ملعب الفقيد حسين باوزير بالمعلا في مباراة كانت دراماتيكية من العيار الثقيل والتي جعلت كبار الضيوف حينها يفضلون أن يكرم الفريقان معاً في نهايتها كأبطال لكأس البطولة ، لما قدماه من مستوى كبير ، أعاد للأذهان ذكريات خالدة خاصة بـ (ديربيات زمان) ، خاصة وأن الفريقين ، كانا قد أنهيا مجريات الديربي يومها بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة ، حيث كانت البداية بتقدم فريق وحدة عدن عن طريق (علاء الصاصي) وإدراك فريق التلال التعادل المثير عبر لاعبه (معتز محمد) ، ليتوج الفريقان معاً بالبطولة ، من دون الاحتكام لركلات الترجيح بقرار أزعج الجماهير الغفيرة يومها.

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كما كانت هناك الكثير من المباريات التي لا تنسى ، ومنها مباراتا الذهاب والإياب في العام الجاري ، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً لا يوصف حيث كانت مباراة الذهاب على (ملعب شهداء وحدة عدن) قد شهدت فوز غزلان الشيخ عثمان بهدف دون رد سجله الوحداوي (أسامة عنبر) ، فيما أقيمت مباراة الإياب بين الفريقين في معقل أسود صيرة (ملعب الرائد الرياضي نصر شاذلي) والتي انتهت بفوز العميد التلالي بهدف دون رد سجله المهاجم (سالم الموزعي).

ولا ننسى أيضاً ديربيات الزمن الجميل ، التي تحتاج منا إلى صفحات وكتب لسردها ، وخاصة المباراة الشهيرة ، التي شهدت تواجد الشخصية الرياضية الدولية (سامرانش) رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حينها ، في مباراة رائعة ، إنتهت وسط تصفيق (الشيخ فهد الأحمد) الذي تواجد حينها في الديربي بمعية سامرانش ، كما صفق كل من في الملعب ، أكان تلالياً أم وحداوياً .. فهل ستكون مباراة اليوم السبت مثل ديربيات (التلال الوحدة) المثيرة السابقة التي لن تمحى من التاريخ؟

ما هي المباراة التي حضرها الشهيد (أبو اليمامة) ومن كان الفائز فيها؟

في العام 2016م أقيمت الفعالية الرياضية الكبيرة ، التي نظمها نادي وحدة عدن الرياضي الثقافي ، تحت شعار : (كلنا خلف قيادة عدن لتثبيت الأمن) برعاية الأخ مؤمن السقاف واحتضنها ملعب شهداء وحدة عدن بمديرية الشيخ عثمان بحضور العديد من الشخصيات البارزة تقدمهم حينها الشهيد البطل "منير اليافعي أبو اليمامة" ، حيث جاءت الفعالية الكروية بشكل مميز يليق بحجم تضحيات رجال الأمن في العاصمة عدن ، وما قدموه من شهداء في سبيل تطهير الغالية عدن وثبيت الأمن لأبنائها .. وكانت قد شهدت هذه الفعالية مواجهة كروية جمعت (فريقي وحدة عدن والشعلة) وانتهت بفوز الشعلة بهدفين مقابل هدف ، حيث سجل هدفي الشعلة (سليمان المحروقي) و(كميل طارق) .. فيما سجل هدف وحدة عدن لاعبه (عبدالخالق الشعيبي)

وفي ختام هذه الفعالية تم تكريم الفريقين ، وكذا ضيوف اللقاء ، بدروع تذكارية ، وكان في مقدمة المكرمين القائد الفذ منير اليافعي (أبو اليمامة) رحمة الله عليه.