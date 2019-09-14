ماذا قال الرئيس هادي لنائب وزير الدفاع السعودي؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الجمعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.. مؤكداً على مكانة العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها.

وقال لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وحمل فخامة الرئيس صاحب السمو نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

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من جانبه عبر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء ناقلاً لفخامة الرئيس تحيات أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد مجدداً موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

كما أشاد سموه بحكمة فخامة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وكذلك انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية د. عبدالله العليمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا السفير محمد سعيد ال جابر