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مدينة الشحر تشهد نهاية الشهر الجاري مراسم زواج الرقّة الجماعي الثاني

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السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مدينة الشحر تشهد نهاية الشهر الجاري مراسم زواج الرقّة الجماعي الثاني

كتب

الخليج 365

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،  تشهد مدينة الشحر الاسبوع القادم فعاليات مراسم زواج الرقة الجماعي الثاني.

 

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وتأتي فعاليات هذا العرس للعام الثاني على التوالي للتخفيف عن الشباب والمساهمة في اكمال نصف دينهم وبمساهمة من عدد من المؤسسات الخيرية. 

 

 

حيث تبدأ مراسم الزواج بعقد القران عصر يوم الأحد  29 / 9 / 2019م، بمسجد العيدروس بعقل باعوين ، يصاحبها الاستماع لعدة عقل باعوين بالشحر وعدة مدينة الحامي الشهيرة وسهرة الدربوكة عند  الساعة العاشرة من مساء اليوم ذاته برقة العيدروس بعقل باعوين ، بالاضافة الى وجبة العشاء ، مساء يوم الاثنين 30 / 9 / 2019 م برقة العيدروس بعقل باعوين .

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