الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول فيديو واضح للحرائق الضخمة التي التهمت شركة أرامكو بعد قصفها بطائرات مسيرة.. شاهد كيف أصبحت

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول فيديو واضح للحرائق الضخمة التي التهمت شركة أرامكو بعد قصفها بطائرات مسيرة.. شاهد كيف أصبحت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية، صباح اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2019، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة «أرامكو» النفطية، استُهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن متحدث أمني باسم وزارة الداخلية، لم تذكر اسمه.

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وأوضح المصدر ذاته أنه «عند الرابعة من صباح السبت (2:00 ت.غ) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري» .

وأرجع المصدر الحريقين إلى «استهدافهما بطائرات بدون طيار»، دون أن يحمّل أحداً المسؤولية، وقال إنه «تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.