الاكثر مشاهدة - عاجل : إشعال عود الثقاب في أبين .. وهجوم مباغت وغادر على قوات الجيش .. وإحراق مدرعات وآليات ضخمة وهذا ما يحدث الآن

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، هاجمت قوات الجيش بمحافظة ابين، وتمكنت من تدمير عربات وآليات عسكرية في مساعي منها لتفجير الوضع عسكريا .
وقالت مصادر محلية ان عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي نفذت هجوم غادر على رتل عسكري تابع لقوات الجيش اليمني صباح اليوم السبت بمحافظة ابين جنوبي اليمن.
وحسب المصادر ان عناصر الانتقالي المدعوم من الامارات هاجمت قوات الجيش اليمني في الطريق العام لمديرية المحفد باتجاه وادي الكفاة بمحافظة ابين .
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