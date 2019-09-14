الاكثر مشاهدة - عاجل : إشعال عود الثقاب في أبين .. وهجوم مباغت وغادر على قوات الجيش .. وإحراق مدرعات وآليات ضخمة وهذا ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إشعال عود الثقاب في أبين .. وهجوم مباغت وغادر على قوات الجيش .. وإحراق مدرعات وآليات ضخمة وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، هاجمت قوات الجيش بمحافظة ابين، وتمكنت من تدمير عربات وآليات عسكرية في مساعي منها لتفجير الوضع عسكريا .

وقالت مصادر محلية ان عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي نفذت هجوم غادر على رتل عسكري تابع لقوات الجيش اليمني صباح اليوم السبت بمحافظة ابين جنوبي اليمن.

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وحسب المصادر ان عناصر الانتقالي المدعوم من الامارات هاجمت قوات الجيش اليمني في الطريق العام لمديرية المحفد باتجاه وادي الكفاة بمحافظة ابين .