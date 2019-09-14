شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضابط خليجي كبير يعمل في الاستخبارات يقسم بالله ان الرئيس علي عبد الله صالح لا يزال حي يرزق ويكشف لليمنيين موعد ظهوره مع هذه الشخصية وفي هذا المكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الاعلامي محمد المحيمد التقيت بضابط خليجي كبير يعمل في الاستخبارات وأقسم لي أن علي عبدالله صالح لايزال حي يرزق وسيظهر قريبا على شاشة قناة اليوم برفقة نجله الاكبر احمد المقيم في الامارات.
واثارت تغريدته اهتمام ومتابعة بشكل واسع بين مؤيد ومنتقد له حول المنشورآ
جديد الحدث أونلاين:
هذا ويتداول انصار الرئيس علي عبدالله صالح بين الفينة والاخرى اخبار تفيد بوجوده على قيد الحياة وتم تهريبه الى روسيا عبر المخابرات والباس شخص اخر قناع ليكون شبيه لهآ
وانتقد ناشطون تداول الخبر معتبرين ذلك في اطار الشائعات المتداولة وسبق ان تحدث انصار عبد الناصر وفتاح والحمدي وغيرهم عن وجودهم احياءآ
وكان الحوثيين قد اقتحموا منزل الرئيس صالح نتجية فض الشراكة معهم في ديسمبر ويحتجزون جثته ولايعرف مكان وجود الجثة بالضبط.
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط خليجي كبير يعمل في الاستخبارات يقسم بالله ان الرئيس علي عبد الله صالح لا يزال حي يرزق ويكشف لليمنيين موعد ظهوره مع هذه الشخصية وفي هذا المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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