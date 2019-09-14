شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مجزرة كبرى في صفوف القوات الإماراتية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت دولة الإمارات مقتل عدد من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية بـ”أرض العمليات” . وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن 6 من الجنود الإماراتيين قتلوا في حادث تصادم آليات عسكرية في “أرض العمليات” دون تحديد المكان. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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