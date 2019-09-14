شكرا لبحثكم عن خبر استمرار انهيار الريال..تعرف على أسعار العملات مع بداية اليوم السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت ، انخفاضا كبيرا بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 159ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 161 ريالا. Advertisements الدولار الأمريكي 607 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 160 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ163 ريالا. الدولار الأمريكي 613 ريالًا ,

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