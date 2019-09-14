شكرا لبحثكم عن خبر ”لص” بصنعاء يصوب أكثر من 16 طعنة على إمرأة حامل ويقتل جنينها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تسلل لص إلى منزل في منطقة حده بالعاصمة صنعاء وقام بالاعتداء على مالكة المنزل وطعنها أكثر من 16 طعنة متفرقة على جسدها وتسبب في بتر إحدى أصابعها وإجهاض جنينها.
وقال مواطن من أبناء المنطقة نفسها، أن السارق تسلل الساعة الثالثة والنصف فجرا و سكان المنزل نيام وبعد شعوره بصوت مالكة المنزل قام بالاعتداء عليها بالطعن ولاذ بالفرار .
وأضاف المصدر أن مالكة المنزل تعرضت لأكثر من 16 طعنة متفرقة على جسدها ما تسبب في إجهاض جنينها وبتر إحدى أصابعها .
وأكد المصدر أن الانفلات الأمني في ظل سيطرة المليشيا الحوثية ما يزال هو سيد الموقف و أن المجرمين واللصوص والقتلة يصولون ويجولون بحرية تامة.
جدير بالذكر أن الناشطين بثوا أيضا صورة للص التقطتها الكاميرا في المنزل للإبلاغ عن أي معلومات تؤدي للقبض على اللص.
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