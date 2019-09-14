السبت 14 سبتمبر 2019

الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية لأسر الفقراء والشهداء بحضرموت

كتب المكلا - الخليج 365

وزع المجلس الإنتقالي الجنوبي، سللاً غذائية لأسر الفقراء والشهداء في عدد من مديريات محافظة حضرموت .



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وتأتي هذه المساعدات من لجنة الإغاثية والأعمال الإنسانية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي خصصت للمحافظة 4055 سلة غذائية ، بقيمة إجمالية تزيد عن مائة مليون ريال.

وتضمنت السلل الغذائية التي جرى توزيعها، على مديريات المحافظة وفقا للكثافة السكانية لكل مديرية، على مواد غذائية أساسية وذات نوعية ممتازة ، شملت الأرز والزيت ، والدقيق ، والسكر ، والحليب ، والشاهي ، والشراب ، والمعكرونة، والتونة .

ويهدف المشروع الإغاثي، الذي حصلت منه المديريات الصغيرة على 140 سلة ، فيما تجاوزت حصة بعض المديريات 300 سلة ، إلى دعم أسر الشهداء والجرحى، والأسر الأشد احتياجا.