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الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية لأسر الفقراء والشهداء بحضرموت

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المكلا - اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 14 سبتمبر 2019

الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية لأسر الفقراء والشهداء بحضرموت

الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية لأسر الفقراء والشهداء بحضرموت

الإنتقالي الجنوبي يوزع سلل غذائية لأسر الفقراء والشهداء بحضرموت

كتب

المكلا - الخليج 365

وزع المجلس الإنتقالي الجنوبي، سللاً غذائية لأسر الفقراء والشهداء في عدد من مديريات محافظة حضرموت .

 

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وتأتي هذه المساعدات من لجنة الإغاثية والأعمال الإنسانية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي خصصت للمحافظة 4055 سلة غذائية ، بقيمة إجمالية تزيد عن مائة مليون ريال.

 

وتضمنت السلل الغذائية التي جرى توزيعها، على مديريات المحافظة وفقا للكثافة السكانية لكل مديرية، على مواد غذائية أساسية وذات نوعية ممتازة ، شملت الأرز والزيت ، والدقيق ، والسكر ، والحليب ، والشاهي ، والشراب ، والمعكرونة، والتونة .

 

ويهدف المشروع الإغاثي، الذي حصلت منه المديريات الصغيرة على 140 سلة ، فيما تجاوزت حصة بعض المديريات 300 سلة ، إلى دعم أسر الشهداء والجرحى، والأسر الأشد احتياجا.

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