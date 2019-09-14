قيادي جنوبي يتساءل عن سبب حشد الشرعية نحو أبين في ظل حوار جدة ؟

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

تساءل قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن سبب الحشد العسكري للشرعية نحو محافظة أبين، في ظل جهود المملكة العربية السعودية لإنجاح حوار جدة .

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وقال رئيس الدائرة التنظيمية للمجلس الانتقالي الجنوبي امين عام اتحاد شباب الجنوب، منصور زيد، في تغريدة له بتويتر، "ماذا يعني التحشيد العسكري المتمثل بتحريك اليات عسكرية ثقيلة دبابات وعربات من مأرب وسيئون باتجاة محافظة أبين؟" .

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل دعوة دول التحالف العربي بقيادة السعودية بوقف التصعيد العسكري والإعلامي والعمل على إنجاح حوار جدة بين الأطراف التي حددها البيان المشترك الصادر عن السعودية والامارات .

ونشر ناشطون مقطع فيديو لتعزيزات عسكرية تابعة لحزب الاصلاح في مدينة مودية في طريقها لمدينة شقرة بمحافظة أبين في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق وعدم التزام بالهدنة التي دعت لها كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.

ويكشف المقطع تعزيزات واليات عسكرية من نوع بي ام تحمل رشاش 14.5.