شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خبر صادم..طالبة جامعية خليجية تدخل مكتب استاذ جامعي فاأغلق الباب وقام بهتك عرضها (شاهد مافعلته الطالبة الجامعية وهو يلامس مناطقها الحساسة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجهت طالبة جامعية في جامعة ”الشدادية“ في دولة الكويت اتهامًا لأكاديمي بهتك عرضها، بعدما توجهت إليه لإعادة أحد الاختبارات.



ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الأكاديمي أنكر التهمة التي سجلت ضده، فيما تقرر احتجازه على ذمة التحقيق.

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وتقول الصحيفة إن ”الطالبة قصدت مركز الشرطة وهي في حالة هستيرية، وأبلغت رجال الأمن أنها توجهت إلى كليتها في جامعة الشدادية التي لم يمض أيام على افتتاحها، ودخلت إلى مكتب أحد الأساتذة لإعادة اختبار خاص بها، وعندما جلست فوجئت به يخرج من وراء مكتبه ويغلق الباب بالمفتاح، ثم أمسك بيدها وقبّلها وبدأ يتحسس جسدها، إلا أنها استطاعت التخلّص منه، وهربت من المكتب وهي مذهولة مما حصل لها“.

وسجلت قضية هتك عرض بالإكراه بحق الأكاديمي المتهم من قبل الشرطة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للوقوف على ملابساتها.