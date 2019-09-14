شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجتهد.. يفاجئ الجميع ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن زايد.. وينشر ''تسريبات حساسة'' للغاية تكشف مالم يكن بالحسبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن الخطة التي تنوي السعودية والإمارات العمل بها خلال الفترة المقبلة في اليمن.

وقال "مجتهد"، إن الرياض وأبو ظبي تنويان "أمر قادة "الشرعية" الميدانيين بتسليم سلاحهم؛ لأن السعودية ستحل الأمر، وإن من يرفض سيتم اتهامه بأنه قاعدة، وإخوان، وداعش".

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وتابع بأن من بنود الخطة المقبلة تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين، وحرمان "الشرعية" منها، إضافة إلى "قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب".

وتطرق "مجتهد" إلى وضع الرئيس عبد ربه هادي منصور، قائلا إن الرياض وأبو ظبي تنويان الاستمرار في حصاره.

وأضاف: "محاصرة هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات، فهو مستعد أن يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك، لكنّ إبقاءه بصفة رئيس "شرعي" صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته".