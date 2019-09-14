شكرا لبحثكم عن خبر نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار السيطرة على حريقين في معملين تابعين لأرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون” حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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