شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يسيطر على معسكر عكد في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيطرت قوات الجيش الوطني بمساندة رجال قبائل محافظة أبين، على معسكر تابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش سيطرت على معسكر الحزام الأمني والذي يقع بلودر (عكد) بشكل كامل ، كما اغتنمت قوات الجيش الوطني عشرات الاطقم والاليات ومخازن ذخيرة وكميات كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ودبابات ومدرعات، وفق ماأورده "مأرب برس".

وكانت قوات الجيش و وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات دفعت امس الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).