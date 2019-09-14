شكرا لبحثكم عن خبر خلافا لما تداول اعلاميا ..الكشف عن السبب الحقيقي وراء استمرار بقاء الرئيس " هادي " بالرياض وتعذر انعقاد جلسات مجلس النواب ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا نائب رئيس البرلمان اليمني، عبد العزيز جباري، (الأربعاء)، التحالف السعودية الإماراتي إلى مغادرة بلاده، إذا لم يستطع العودة إلى أهدافه التي جاء من أجلها إلى اليمن.

وأضاف جباري في تصريحات تليفزيونية إن مسار التحالف في اليمن انحرف عن مواجهة الحوثيين إلى أهداف أخرى.

وكشف جباري ان الإمارات هي الجهة التي منعت عودة الرئيس " هادي " من الرياض الى عدن وانها من منعت ايضا انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن واعاقة انعقادها بعد عيد الاضحي في المكلا وسيئون.