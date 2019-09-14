الإمارات تزود قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين بشحنة من المكملات الغذائية

السبت 14 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 زودت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين بشحنة من المكملات الغذائية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها خلال شهر سبتمبر/أيلول في محافظات عدن ولحج وأبين.

Advertisements ويجري تنفيذ الحملة تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية، وتشمل سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية ومجالي النظافة والتعليم. وقال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر في أبين، صلاح بالليل، إن شحنة المكملات الغذائية جاءت في وقتها نظرا لوجود عدد كبير من الأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية وهم بحاجة ماسة للرعاية الصحية. وثمّن صلاح بالليل دعم دولة الإمارات لمديرية خنفر وقطاع الصحة بها خاصة والمحافظة عامة.

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