شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...حالة الاستنفار القصوى في صفوف القوات الاماراتية ومصرع 6 ضباط وجنود إماراتيين بينهم ضابط برتبة نقيب ووكالة الانباء الاماراتية تورد هذا الخبر العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، إعلانها استشهاد ستة جنود في حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات دون ان توضح مكان وتاريخ الحادثة .

وطبقا للوكالة فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".

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وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذويهم.