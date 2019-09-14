شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : تطورات طارئة في السعودية .. ناشطون سعوديون يكشفون حقيقة تحطم طائرة "محمد بن سلمان" (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون سعوديون، اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله من أخبار عبر موقع "تويتر" حول سقوط طائرة كانت تقل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكانت أخبار قد تداولها رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" بالمملكة، أفادت بأن طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحطمت أثناء توجهه من العاصمة الرياضإلى مدينة جدة.

وزعم ناقلو الخبر أن الطائرة الملكية تعرضت لخلل فني بعد نصف ساعة من إقلاعها من المطار، وأن السلطات السعودية تكتمت على الخبر ولم تكشف عن مصير الأمير محمد بن سلمان والطاقم المرافق له.

ودفعت هذه الأخبار ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين "تويتر" إلى البحث عن مصدر الخبر الحقيقي، والذي تبين أنه شائعة كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وحول الصورة التي أرفقت وزعم ناقلو الخبر أنها لحطام الطائرة الملكية، أوضح الناشطون أنها صورة تم أخذها من بين مجموعة صور قديمة تم نشرها في العام 2007، وقيل إنها لطائرة من طراز "HZ-A10" تابعة للخطوط الجوية السعودية.

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وأنها كانت تحلق في الأجواء الألمانية، وتعطل أحد محركاتها بسبب تعرضه لضربة رياح قوية، وهو ما دفع بالطيار لمحاولة الهبوط الاضطراري في أقرب مطار، ولم يصدر من الخطوط الجوية السعودية في حينها أي تعليق على الحادثة.

وأشار الناشطون إلى أن الحسابات التي نشرت ذلك الخبر هي حسابات جديدة على "تويتر"، ربما تكون تابعة لمخابرات دولة تعادي المملكة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، متواجد حاليًّا في مدينة جدة السعودية، وأنه بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" استقبل أمس الأول في مكتبه بقصر السلام بجدة، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية / جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.