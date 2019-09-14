شكرا لقرائتكم خبر عن حمد المزروعي يهاجم زوجة مدير قناة العربية ويطلق الوصف القبيح.. والقناة تحذف هذا الخبر العاجل بشأن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الاعلامي الاماراتي حمد المزروعي قناة العربية السعودية بانها عاهرة الاعلام بدون منافس. وهاجم المزروعي مدير قناة العربية عبدالرحمن الراشد وزوجته ريم مكتبي، بعد نشرها خبرًا وصفت جنود الإمارات بأنهم (قتلى) مطالبًا بتعديل اللفظ إلى "شهداء". قد يهمك ايضاً: - وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن - مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد Advertisements وقال المزروعي في رده على خبر القناة، الذي رصده "ناس تايمز": "‏الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي . وفي تغريدة اخرى قال:" ‏قناة الراشد مديرها والعرب مراسلها بلا شك قناة فاشله يا مكتبي . بدورها حذفت قناة العربية الخبر، وأعادت نشره بصيغة أخرى واصفة الحادثة بـ"الوفاة".

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