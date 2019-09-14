شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضابط خليجي كبير يعمل في الاستخبارات يقسم بالله ان الرئيس علي عبد الله صالح لا يزال حي يرزق ويكشف لليمنيين موعد ظهوره مع هذه الشخصية وفي هذا المكان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الاعلامي محمد المحيمد التقيت بضابط خليجي كبير يعمل في الاستخبارات وأقسم لي أن علي عبدالله صالح لايزال حي يرزق وسيظهر قريبا على شاشة قناة اليوم برفقة نجله الاكبر احمد المقيم في الامارات. واثارت تغريدته اهتمام ومتابعة بشكل واسع بين مؤيد ومنتقد له حول المنشور جديد الحدث أونلاين: Advertisements هذا ويتداول انصار الرئيس علي عبدالله صالح بين الفينة والاخرى اخبار تفيد بوجوده على قيد الحياة وتم تهريبه الى روسيا عبر المخابرات والباس شخص اخر قناع ليكون شبيه له وانتقد ناشطون تداول الخبر معتبرين ذلك في اطار الشائعات المتداولة وسبق ان تحدث انصار عبد الناصر وفتاح والحمدي وغيرهم عن وجودهم احياء وكان الحوثيين قد اقتحموا منزل الرئيس صالح نتجية فض الشراكة معهم في ديسمبر ويحتجزون جثته ولايعرف مكان وجود الجثة بالضبط

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