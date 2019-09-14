شكرا لبحثكم عن خبر يافع تشهد عرس جماهيري كروي .. في ختام دوري فقيد الجنوب قاسم عبدالرحمن الحوثري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - فاز فريق نجوم القعيطي على نظيره صقور ريشان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ختام دوري فقيد الجنوب المناضل قاسم عبد الرحمن بن صلاح الحوثري التي أقيمت في يافع لبعوس.

وشهدت يافع عصر الجمعة عرس جماهيري كروي تكريمي حاشد ، وذلك في ختام دوري فقيد الوطن الجنوبي ، رجل الأعمال المناضل قاسم عبدالرحمن بن صلاح الحوثري لكرة القدم.

العرس الكروي الجماهيري ، كان مسرحه ملعب مجمع الفاروق التعليمي بمنطقة الصيرة لبعوس يافع ، حيث أقيمت المباراة النهائية ، بالإضافة إلى حفل تكريم للطلاب الاوائل من أبناء يافع بجامعة عدن.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي صقور ريشان ، ونجوم القعيطي ، والتي انطلقت في أجواء حماسية عقب أن من الله بامطار متوسطة على مديرية لبعوس ، وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

Advertisements

وفي الشوط الثاني قدم الفريقان عرض كروي حماسي ندي ، تفوق فيه نجوم القعيطي ، بعد أن تقدموا بالهدف الثاني ، والثالث من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص صقور ريشان النتيجة بهدف ثاني ، لتنتهي المباراة بفوز نجوم القعيطي على صقور ريشان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبهذا توج القعيطي ببطولة فقيد الجنوب قاسم عبدالرحمن الحوثري.



وطوال المباراة تحلى الفريقان بروح رياضية عالية ، ولعب تنافسي وحماسي وندي ، ولعل أكثر ما لفت نظر المتابع هي الروح الرياضية العالية التي تحلى بها جمهور الفريقان ، حيث هتف الجمهور لفريقه عندما قام بتحيته ، كما هتف للفريق الخصم أيضاً عندما قام بتحيته هو الآخر.

وشهدت المبارة حضور جماهيري كبير من مختلف مناطق يافع ، بالإضافة إلى ضيوف من مختلف مناطق الجنوب ، حيث كان الجمهور الحاشد غير مسبوقة في المحافل الكروية التي تشهدها عموم مديريات يافع.

وفي ختام المباراة تم تكريم الفريق الفائز بالبطولة وهو فريق نجوم القعيطي بالكأس والميداليات الذهبية ، وكذلك الوصيف فريق صقور ريشان بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية ، وكذلك تكريم هداف الدوري وافضل لاعب وأفضل حارس ، والفريق المثالي ، وذلك من قبل كبار الضيوف وأولاد الفقيد قاسم عبدالرحمن الحوثري.

وشهدت المباراة حضور كبير من قيادات عسكرية وأمنية ومشائخ وشخصيات اجتماعية وأكاديمية ومسؤولين في السلطات المحلية بمديريات يافع ، وتقدم الحضور الشيخ عبدالرب النقيب نقيب يافع ، وأولاد الفقيد قاسم عبدالرحمن الحوثري، والعقيد علي عسكر اليزيدي.

الجدير بالذكر أن البطولة قد نظمها نادي شباب يافع ، ونجح في تنظيم البطولة منذ الافتتاح حتى المباراة النهائية ، وأشادت شخصيات رياضية من يافع وخارج يافع بحسن تنظيم البطولة.