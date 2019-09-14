شاهد.. الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس هادي 

السبت 14 سبتمبر 2019 الأمير خالد بن سلمان كتب متابعات_الخليج 365 أكد الأمير "خالد بن سلمان" نائب وزير الدفاع السعودي، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حرص قيادة المملكة على استعادة الأمن واستقرار الأوضاع فى اليمن، وذلك خلال لقائه بالرئيس" عبد ربه منصور هادي".

Advertisements وأكد الأمير "خالد بن سلمان"، قائلًأ "بناء على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته". وأضاف: "أكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق". وتابع: "كان اللقاء بفخامته مثمرا وإيجابيا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".

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