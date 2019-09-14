الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة استقرار الأوضاع فى اليمن 

السفير محمد طه مصطفى و بيدرو سيرانو

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء اليمنية، عن لقاء جمع سفير بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي "محمد طه مصطفى"، ونائب أمين الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن "بيدرو سيرانو"، أمس الجمعة، جري خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين الاتحاد واليمن في شتي المجالات.



واستعرض السفير "محمد مصطفى" تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة فيما يتعلق بعملية السلام وتطبيق اتفاقية ستوكهولم كخطوة أساسية لبناء الثقة وإحلال السلام، وسط استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها الالتزام بما وقعت عليه.

من جانبه، أكد نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد لجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وكذلك دعم أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

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