شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن: هذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء وصدور بيان طارئ بشأن الكارثة التي ستحل على الشعب اليمني (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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نظم موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها اليوم الجمعة وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة الـ23 التي حملت عنوان (استمرار حجز السفن النفطية وصمة عار في حبين الأمم المتحدة) أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.

وخلال الوقفة الإحتجاجية حذر الناطق الرسمي لشركة النفط -مدير دائرة التوكيلات والنقل والتأمين- أمين الشباطي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بسبب استمرار احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها الى ميناء الحديدة .

وأوضح الشباطي أن التحالف السعودي مازال يحتجز 6 سفن نفطية رغم حصولها على تصاريح الدخول من الأمم المتحدة امعاناً منه في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.

وحذر الشباطي من الآثار الكارثية التي ستحصل جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية .. محملاً الأمم المتحدة كامل المسئولية على ذلك.

وجدد الشباطي مطالبته للأمم المتحدة للقيام بواجبها الانساني والقانوني الذي يوجبه عليها قانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الدولية بالضغط على تحالف العدوان وسرعة اطلاق سفن المشتقات النفطية .

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من جانبه أكد رئيس اللجنة الاشرافية لمخيم الإ،عتصام محمد الاشرم، أن استمرار احتجاز السفن النفطية وصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي تدعي وقوفها الى جانب حقوق الانسان.

وقال الأشرم موظفو شركة النفط كانوا يعولون على هذه الهيئة ان تقوم بواجبها تجاه ما يقوم به تحالف العدوان من احتجاز مستمر لسفن المشتقات النفطية لكن للأسف دور الأمم المتحدة غائب ولم تحرك ساكناً رغم دخول الاعتصام أمام مكتبها اليوم الـ 161 ولهذا فلا داعي لوجودها اذا لم تقم بواجبها.

المحتجون أكدوا في البيان الصادر عن الوقفة استمرار احتجاجاتهم و اعتصامهم المفتوح أمام مكتب الأمم المتحدة حتى يتم تلبية كافة مطالبهم واطلاق كافة السفن النفطية وضمان عدم التعرض لها مستقبلاَ.

وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة القيام بمسئوليتها الذي تمليه عليها قوانينها ومواثيقها ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدول وميناء الحديدة وراس عيسى النفطي.

وحمل البيان الأمم المتحدة مسئولية الكارثة التي ستحل على الشعب اليمني نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وتأخير وصولها الى ميناء الحديدة.

وتأتي وقفة اليوم الإحتجاجية في إطار الإعتصام المفتوح الذي ينفذه موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها أمام مكتب الأمم المتحدة منذ 161 يوم .