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عدن - ياسمين التهامي -

“امير الكوت” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو)

بثت صفحة ”المجلس“ وهي خدمة إخبارية كويتية على ”تويتر“، مساء اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد مغادرته المستشفى، إثر استكماله إجراء الفحوصات الطبية

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وقالت الصفحة إنّ ”أمير الكويت شكر كل من اطمأن على صحته“، وهذا هو أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء زيارته للولايات المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، قالت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إنّ ”أم?ر البلاد غادر، مساء الخميس، أحد المستشف?ات في الولا?ات المتحدة الأمر?ك?ة بعد أن تم استكمال الفحوصات الطب?ة والتي تكللت نتائج?ا بالتوف?ق والنجاح“، مضيفة أنّ ”نتائج الفحوصات الطبية كانت مطمئنة“.