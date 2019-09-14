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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد من هو المسؤول اليمني البارز الذي اعلن استقالته من قوات التحالف بسبب تجاوزات الامارات وصمت السعودية ..«صورة»

اعلن ركن البشرية في اللواء الثالث عاصفة ومسؤول الحشد العسكري في معسكر التحالف العربي، في منفذ الوديعة اليوم الجمعة إستقالته من عمله أحتجاجا على الدور السلبي لدولة الامارات في اليمن. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) عاجـــل : تطورات طارئة في السعودية .. ناشطون سعوديون يكشفون حقيقة تحطم طائرة "محمد بن سلمان" (صور) Advertisements شاهد : عرض عسكري نسائي في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة .."صور" عاجـــل : عدن الان على صفيح ساخن ..انفجارات عنيفة تهز المطار ومعسكر بدر ..ما الذي يحدث ---------------------------------------- وقال العقيد بشير الجزيمي في بيان نشره على حسابه الرسمي على الفيسبوك إن أهداف الإمارات الإحتلالية وصمت السعودية عن ما تقوم به الإمارات هو سبب إستقالته من عمله في معسكر التحالف بالوديعة. وبحسب البيان أستنكر الجزيمي الصمت المريب للسعودية تجاه التصرفات الاماراتية المسيئة لليمن . وأكد في البيان أن استقالته لم تكن بدوافع حزبية بل عن قناعة دفعته إليها الاحداث الأخيرة في أشاره الى(التصعيد الإماراتي ضد الشرعية) و التي اعتبارها أساءت لليمن واليمنيين وإساءة ليس لها مثيل عبر التأريخ . وقال الجزيمي إنه لا يجوز الصمت حيال ممارسات الإمارات مهما بلغ ذلك من ثمن.

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