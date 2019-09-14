مليشيا الحوثي تقتحم منزل برلماني بصنعاء

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر محلية، أمس الجمعة، عن قيام عناصر تابعة لمليشيا الحوثي باقتحام منزل "أحمد محمد الأصبحي" رئيس كتلة تعز في البرلمان بصنعاء، ونهب محتويات المنزل.



وأكدت المصادر أن مسلحو الحوثي اقتحموا بالأمس منزل الأصبحي، وقاموا بإخراج الأطفال والنساء منه ثم قاموا اليوم بمعاودة اقتحام المنزل مرة أخرى و نهبوا محتوياته.

وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت منازل المئات من السياسيين البرلمانيين في العاصمة صنعاء وقامت باحتلالها ونهبها وسط صمت دولي واقليمي .