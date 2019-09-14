شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..الرئيس يتعرض لوعكة صحية مفاجئة والملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة بنقله على وجه السرعة بطائرة اخلاء طبي الى جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، نقل إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية.

وقال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لوكالة "رويترز" إن ابن علي يعاني "أزمة صحية" وان الملك سلمان وجه امر عاجل بنقله على وجه السرعة بطائرة اخلاء طبي الى مدينة جدة حتى يحظى بالراية الكاملة.

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وأوضح أنه تم نقله لمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، قبل نحو 8 سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة، محامي بن علي لرويترز:

"أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى، وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".

ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.

وتجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة، بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، 83 عاما، عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.