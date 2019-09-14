شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اتضحت الحقيقة الكاملة لماذا أخفت الإمارات مكان مقتل جنودها؟ مصادر مطلعة تفجر فضيحة كبرى وتكشف (الأسماء والأسرار) كاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #قالت مصادر يمنية إن الجنود الإماراتيين، الذين أعلن الجيش الإماراتي عن مقتلهم، اليوم، قتلوا في حادث مروري وقع قبل أيام لمدرعات اماراتية في شبوة كانت في طريقها إلى حضرموت.

وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام"، قد نقلت، اليوم الجمعة، في بيان اطلع عليه "ناس تايمز" عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، إعلانها استشهاد ستة جنود في حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات دون ان توضح مكان وتاريخ الحادثة .

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وطبقا للوكالة فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي". وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذويهم.

إلى ذلك تساءل ناشطون عن سر خجل الإمارات من ذكر مكان قتل هؤلاء الجنود .. مع زعمها أنهم كانوا في مهمة شريفة.. مؤكدين أنها لو أفصحت عن مكان الحادثة، ستكون فضيحة، لأنهم في مهمة إرهابية.