كشفت مصادر محلية بمدينة تعز، عن استشهاد طفلين جراء قصف مدفعي عنيف لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية صالة بمحافظة تعز، واستهدف القصف المدنيين بشكل عشوائي في حارة حبيل شويع مما أسفر عن استشهاد الاخوين تميم مروان طارش السامعي 3 سنوات وشقيقته سما 4 سنوات.



واضافت المصادر ان المليشيا مازالت تستهدف عدد من الاحياء السكنية المأهولة بالمدنيين دون أدنى مبرر لذلك.

ويأتي هذا العمل الارهابي الحوثي ضمن سلسلة الجرائم الحوثية التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. استشهاد طفلين جراء قصف لمليشيا الحوثي بمحافظة تعز (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.