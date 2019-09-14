محافظ مأرب: مشروع "مسام" أعاد الحياة لليمنيين 

السبت 14 سبتمبر 2019

محافظ مأرب

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أكد “سلطان العراده” محافظ مأرب، أن مشروع “مسام” السعودي في اليمن، ساهم بشكل كبير فى إعادة وأنقاذ حياة آلاف اليمنيين من الموت المحقق، متهماً الميليشيات الانقلابية بزراعة الألغام في كل مكان غير مكترثة بحجم الكارثة التي تستهدف اليمن ومستقبله لعقود من الزمن.



جاء ذلك على لسان محافظ مأرب اليمنية، سلطان العراده، أثناء لقائه مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام"مسام"، أسامة القصيبي، الذي يزور حالياً مدينة مأرب.

وأعرب محافظ مأرب عن شكره لقيادة مشروع "مسام" وكوادره الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل حياة الآخرين.