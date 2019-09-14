شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : التعزيزات العسكرية الضخمة التي وصلت إلى أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية" اليوم الجمعة" عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الى مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين جنوبي البلاد. واكد المصدر ان قوات عسكرية وصلت الى شقرة قادمة من شبوة، مضيفا انه بين التجهيزات دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ. اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements وأضاف المصدر ان التعزيزات مرت بمنطقة المحفد ومودية وصولا الى شقرة، حيث عززت قوات الجيش تمركزها في مناطق سيطرتها بمدينة شقرة. كما ان هناك تعزيزات عسكرية ضخمة في طريقها إلى مدينة شقرة الساحلية وشوهد مرور عدد من الاليات العسكرية مدينة مودية قادمة من محافظة شبوة.

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