شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحكومة الشرعية تتقدم بطلب عاجل الى المجتمع الدولي بشأن الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، اليوم، المانحين والمنظمات الدولية، إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها.

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جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي ألقاها العوج، في مؤتمر الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الدعم الدولي لعملية السلام في اليمن، الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

ودعا الوزير، حسبما أفادت وكالة "سبأ"، إلى ضرورة توسيع الشراكات، لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص من خلال انتهاج إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة في جميع المحافظات، وكذا مصارفة الأموال بإشراف البنك المركزي بعدن.

وطالب العوج، المانحين الالتزام بتعهداتهم في ردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث الإنسانية التي تسببت بها ميلشيا الحوثي وقيام المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتعزيز الشفافية التامة في العمل بما في ذلك نشر البيانات المالية التي توضح كيفية توزيع المساعدات التي يتلقونها وعدم التسامح مطلقاً مع الفساد بجميع أشكاله والعمل على إجراء مراجعات داخلية لمكاتبها في اليمن والمراقبة الدورية واجراء التحقيقات اللازمة بحسب الاقتضاء.

وتطرق وزير التخطيط، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية وما تحصل عليه من دعم الخارج في إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات وتفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية واعداد موازنة حكومية لعام 2019.

وهي أول مرة تعد فيها الحكومة موازنة بعد الحرب، وكذا إعداد خطة الأولويات للفترة 2019-2020 والتي تتضمن الأولويات العاجلة للحكومة وانتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة للمناطق التي تحت سيطرتها.