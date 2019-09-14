الآن.. الجيش الوطني بمساندة قبائل أبين يسيطرون على معسكر الحزام الأمني بـ«لودر»

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر خاص أن الجيش الوطني بمساندة رجال قبائل أبين يسيطر على معسكر الحزام الأمني بالكامل الكائن موقعه بـ لودر (عكد) واغتنام عشرات الاطقم والاليات ومخازن ذخيرة وكميات كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ودبابات ومدرعات. اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements

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