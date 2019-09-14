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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محامي الرئيس الراحل يكشف معلومات جديدة عن مقتل الجنود الاماراتيين ، ولماذا اخفت بلادهم تفاصيل الحادثة

كشف محامي الرئيس الراحل صالح معلومات جديدة عن حادثة مقتل ضابط اماراتي وخمسة جنود اخرين .

وقال المحامي محمد المسوري في تغريدة على حسابه في منصة تويتر رصدها موقع "صوت المغتربين" ان الجنود الإماراتيين قتلو في كمين مسلح اثناء فرارهم من محافظة شبوة على متن سيارات إسعاف الهلال الأحمر .

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واضاف المسوري ان الامارات اعلنت اسماء القتلى فقط ولم تكشف عن بقية التفاصيل حول مقتلهم حتى لا تكون الفضيحة فضيحتين ، فضيحة الهروب ، وفضيحة إستخدام سيارات الإسعاف في أغراض عسكرية.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتيه اعلنت الجمعة مقتل ستة من جنودها نتيجة اصطدام آليات عسكرية في "أرض العمليات"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وام».