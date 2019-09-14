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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض عسكري نسائي في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة .."صور"

أطلق فريق ”حفلات المودة التطوعي“ فرقة استعراضية عسكرية نسائية تعد الأولى في المملكة العربية السعودية، بمناسبة قرب ”اليوم الوطني السعودي“، إذ جرى إطلاق العرض لكلا الجنسين رجال ونساء. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) عاجـــل : تطورات طارئة في السعودية .. ناشطون سعوديون يكشفون حقيقة تحطم طائرة "محمد بن سلمان" (صور) Advertisements شاهد : عرض عسكري نسائي في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة .."صور" عاجـــل : عدن الان على صفيح ساخن ..انفجارات عنيفة تهز المطار ومعسكر بدر ..ما الذي يحدث ---------------------------------------- ويتكون العرض، وفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، من عدة عروض عسكرية مثل: السلام الملكي، والمشاة العسكرية، والاستعراض بالسلاح، وإلقاء شعر وطني، ومداهمة عسكرية بسيطة. وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحليّة النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخصّ العوائل والرجال. وقالت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي إنّ ”مشاهد الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية“.

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