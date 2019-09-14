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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشرعية اليمنية تقرر فتح جبهة جديدة ضد الامارات يقودها الوزير الجبواني

قررت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة بفتح جبهة جديدة لمحاربة دولة الامارات وفضحها امام العالم لما تقوم به في اليمن.

وقال وزير النقل صالح الجبواني في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: تقرر سفرنا إلى مونتريال كندا يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو) وفي أكتوبر سأكون في لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.

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واضاف، سنضع المنظمات الدولية أمام مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها، في اشارة منه الى ما تقوم به الامارات من انتهاكات وتعطيل تشغيل المطارات والموانئ جنوب اليمن.